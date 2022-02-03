Полиция США задержала мужчину, который пытался выследить другого американца при помощи «умной» метки Apple AirTag. Об этом сообщает местное издание CTInsider.
Случаи использования смарт-меток Apple для незаконной слежки отнюдь не редки. Очередной такой инцидент произошел в штате Коннектикут, США. Полиция города Уотербери арестовала 27-летнего мужчину по имени Уилфред Гонсалес. Они приехали на вызов в связи с «домашним спором» между двумя мужчинами, и выяснили, что Уилфред выследил своего оппонента при помощи AirTag, подбросив метку ему в машину. Узнав, где он живет, Гонсалес заявился туда и завязал конфликт. Ему предъявлено обвинение по двум уголовным статьям: преследование человека первой степени и нарушении кодекса охраны личности.
Сейчас мужчину освободили из-под стражи под залог в $10 000. Предварительное слушание прошло пару дней назад, Гонсалес не признал свою вину и его дело будет рассматриваться окончательно в конце марта.
Ранее мы рассказывали, как канадские и американские криминальные элементы освоили «яблочные» метки AirTag. В частности, устройства используют для угона дорогих авто: AirTag подбрасывают под крышку лючка бензобака и с его помощью следят за владельцем авто до самого его дома. Ночью по адресу приходят угонщики и крадут автомобиль.
Обилие случаев злоупотребления этим, казалось бы, удобным и безобидным аксессуаром ставят под сомнение его выход. Несмотря на все меры предосторожности и софтверные доработки, Apple, по сути, дала преступникам в руки еще один инструмент для совершения их темных дел.
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В любой современной машине этот лючок закрывается
А, если серьезно, то любой предмет можно использовать во благо и во вред. Раньше следили лично, потом нанимали, теперь используют гаджеты. И что?