Pixelmator Pro получил ИИ-функцию удаления фона на фотографиях

Популярное приложение для редактирования фотографий на macOS — Pixelmator Pro — получило масштабное обновление с нейросетевыми функциями. Разработчики утверждают, что в версии Pixelmator Pro 3.6 «маски» были «воссозданы с нуля».
Одно из самых полезных нововведений — функция «Удалить фон», которая использует искусственный интеллект для удаления фона из изображения одним щелчком мыши. Инструмент определяет нужный объект на снимке и добавляет фоновую маску, чтобы скрыть остальную часть фотографии.
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Создать маску из слоя теперь можно двойным щелчком по холсту с помощью инструмента «Расстановка», после чего появятся элементы управления для изменения размера и перемещения маски.
Инструменты для уточнения масок теперь расположены в нижней части экрана при выборе или создании маски, что позволяет быстрее регулировать прозрачность, изменять мягкость краёв, инвертировать, добавлять новые маски и выполнять другие действия.
Все новые функции доступны бесплатно пользователям Pixelmator Pro. Для этого нужно обновить его до версии 3.6. В Mac App Store утилита стоит 4490 рублей.