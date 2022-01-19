Жительница США отследила и разоблачила грузчика, который перевозил её вещи между регионами при переезде в новое жилье. Об этом рассказали в зарубежном ресурсе Phone Arena со ссылкой на сообщение от самой женщина.
Валери Макмалтри, жительница Колорадо, США, решила переехать жить в Нью-Джерси. Для этого ей пришлось нанять частного грузчика, который должен был загрузить все вещи в свою машину и перевезти их на новое место жительства Валери. Сама женщина не могла присутствовать при погрузке в старом доме, так как отбывала в Нью-Джерси намного раньше, поэтому она подложила в свои вещи «умную» метку Apple AirTag, но перевозчику об этом, конечно, не сообщила.
Всё то время, пока Валери была на новом месте, она периодически отслеживала геолокацию метки. Спустя какое-то время грузчик позвонил ей и сообщил, что только что забрал вещи и будет на месте через 3-4 дня. Однако ранее женщина уже отследила AirTag и видела, что вещи погружены уже давно — более того, перевозчик на тот момент находился всего в четырех часах езды от нее. Скорее всего, он захотел решить какие-то свои дела, следуя по маршруту — по сути, за счет Валери, так как именно она оплачивала его услуги.
Во время первого звонка женщина не стала говорить, что она прекрасно видит местоположение машины — она побоялась, что грузчик может вспылить и оставить её вовсе без вещей. Однако на следующий день она намекнула ему, что предполагает, где он находится. Он растерялся и смущенно сообщил в ответ, что будет через три дня, так как ему «нужно заглянуть к его леди» в Нью-Джерси. Однако после этого разговора мужчина сообразил, что за ним следят, и прибыл с вещами утром следующего дня.
Ранее мы рассказали, что Apple AirTag «облюбовали» угонщики авто и применяют его для выслеживания наиболее дорогих и премиальных машин.
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