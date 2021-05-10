AirTag


После презентации Apple AirTag компания на своем официальном сайте рассказала, что смарт-метка имеет защиту от незаконной слежки за людьми. В частности, iPhone умеет обнаруживать и отключать чужой AirTag, который подозрительно долго движется вместе с ним. Чтобы это проверить, российский блогер Денис Ширяев провел эксперимент. И его результаты внушают опасения.

Денис действовал по сценарию, который предусмотрен компанией Apple. Он положил настроенный и активированный AirTag в рюкзак своему другу (с его согласия, разумеется) и стал отслеживать геолокацию метки. Он рассказал, что видел всю траекторию движения напарника, пока тот ехал домой. Спустя 5 минут после прибытия на место iPhone его друга показал предупреждение о чужой метке AirTag поблизости. Однако этого времени было предостаточно, чтобы увидеть маршрут напарника и узнать, где он живет. Если нажать на предупреждение безопасности, «жертва» видит маршрут, который был скомпрометирован — именно этот маршрут видел и сам Денис в своем приложении «Локатор».

Блогер считает, что предусмотренных Apple мер безопасности явно недостаточно. Очевидно, что iPhone слишком долго ждет, прежде чем оповестить владельца о слежке. Кроме того, владельцев Android не убережет даже это — AirTag закономерно не работает с «зеленым роботом» и следить за таким пользователем можно условно бесконечно. Есть большая вероятность, что Apple ожидает ряд судебных исков от тех, кто пострадал от слежки.

Есть и еще один нюанс. Apple утверждает, что можно отсканировать утерянный или найденный AirTag своим смартфоном и связаться с хозяином устройства. Однако контакты владельца отобразятся только в случае, если он ранее перевел метку в «режим пропажи». В любом другом случае нашедший увидит только серийный номер устройства — там не будет даже имени. Единственное решение, которое предлагает компания на этот случай — вытащить батарейку из смарт-метки. 



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Денис Ширяев Денис Ширяев

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