18 мая Google анонсировала предстоящий выход Android 12. Система претерпела значительный редизайн, обзавелась новыми «плюшками», однако далеко не все нововведения звучат со сцены. Кое-что разработчики обнаруживают спустя время. В частности, оказалось, что Google собирается заставить производителей смартфонов сохранять скриншоты в отдельной папке, подобно тому, как это организовано в iOS и iPadOS уже несколько лет.
Согласно технической документации, которую получили разработчики XDA, Android 12 содержит все вводные, чтобы сделать обязательным сохранение скриншотов в специальной папке и нигде больше. Цитата: «Если устройство имеет функцию снимков экрана или записи экрана, в том числе с помощью аппаратной или программной кнопки, они ДОЛЖНЫ сохранить созданное изображение или видеофайл в каталоге под названием «Снимки экрана», который автоматически создается в разделе изображения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сохранять снимки или записи экрана в DCIM, «Изображениях», «Видео» или в пользовательских каталогах».
Стоит упомянуть, что довольно много смартфонов на Android продолжают сохранять скриншоты в общую ленту фотографий — например, девайсы от Samsung помещают скриншоты в папку DCIM. Как известно, эта папка используется для синхронизации с облачным хранилищем — в частности, «Google Фото» — и в результате в облако попадают и пользовательские фотографии и снимки экрана. Это плохо по нескольким причинам: во-первых, скриншоты занимают место в хранилище, что станет критичным для пользователей «Google Фото» с 1 июня 2021 года; а во-вторых, это просто неудобно — искать какое-то фото с позапрошлого отпуска в общей «свалке» среди сохраненных мемов и рецептов оливье. После обновления до Android 12 смартфонам придется помещать скриншоты в папку Screenshots, и в фотоальбомах пользователей станет больше порядка.
Ранее Google анонсировал несколько интересных функций в своем сервисе «Фото», причём сделал это накануне отмены безлимитного хранилища для фотографий. Отныне для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами «Google Фото», пользователю придется покупать подписку на дополнительное пространство в облаке — конечно, если ему недостаточно штатных 15Гб.
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