Власти Германии обратились в Евросоюз с просьбой обязать производителей смартфонов обновлять ПО максимально долго. Об этом рассказали в Engadget со ссылкой на немецкие СМИ.
Согласно источнику, Германия руководствуется соображениями об охране окружающей среды. По словам политиков, чем дольше обновляется смартфон — тем дольше он остается в «юзабельном» состоянии. А значит, в мусор будет попадать гораздо меньше устройств, так как вместо очередной покупки нового девайса люди продолжат пользоваться старыми.
Федеральное правительство Германии просит Европейский союз установить новое требование для производителей умной техники: в обязательном порядке выпускать для своих устройств обновления ПО в течение семи лет. Кроме того, в рамках того же норматива вендоров могут обязать производить запчасти для устройств в течение того же срока. Отметим, что ранее в процессе переговоров Еврокомиссия предлагала период в пять лет, но Германия хочет его увеличить.
Производители техники очевидно выступили против этого проекта. Правозащитная группа DigitalEurope (в которую, среди прочих, входят Apple, Google и Samsung) хочет законодательно зафиксировать всего три года обновлений безопасности (не путать с полноценными обновлениями всей ОС). Кроме того, вендоры попытаются ограничить список запчастей только дисплеями и аккумуляторами. Они настаивают на исключении из списка обязательного производства такие компоненты, как камеры, динамики, микрофоны, разъемы и прочие относительно надежные запчасти.
На «поле битвы» обновлений ПО уверенно держится только Apple — она стабильно обеспечивает свои устройства полноценными апдейтами в течение пяти лет. Гораздо хуже обстоят дела в лагере Android — даже самые крупные поставщики, вроде Samsung и Xiaomi, ограничиваются тремя (или менее) годами. Причём полноценные апдейты приходят только в течение года-двух, а дальше производители присылают только обновления безопасности.
Согласно статистике, около 40% Android-устройств в мире работают на версии 9.0 или более старой. По мнению Еврокомиссии, такая реальность подразумевает быстрое устаревание гаджетов, а также их низкую безопасность — ведь уязвимости, исправленные в более новом ПО, остаются в старых девайсах до самой их смерти.
Если предложение Германии будет принято Евросоюзом, то все производители смартфонов, которые продают свои устройства на территории Европы, будут обязаны обновлять ПО в течение семи лет. К слову, это будет относиться и к Apple, которой придется расширить даже свою довольно лояльную политику обновлений.
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В статье речь идет об утвержденной законом обязанности обновлять ПО не меньше семи лет. Согласитесь, это немного другое?
Не стоит вестись на комменты хейтеров)) думайте сами и пишите сами — так лучше для всех. Глядишь, и тролли одумаются))
Для Вас семилетние апдейты — это ерунда? Для меня вот нет, это очевидно продлит жизнь старым устройствам.
К сожалению, апдейты несут не только полезности и безопасность, но и повышенную нагрузку на железо — это оборотная сторона. Имеем что имеем.
Обновления яблока в последнее время направлены больше на уничтожение невыгодных и старых устройств.
Есть два устройства-старая колонка с отличным звуком и новая -homepod mini. Последняя просто высер.
Может оно и есть, но наверное не так «в лоб».