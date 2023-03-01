Android-смартфоны получат iSIM — новый улучшенный вариант eSIM

Олег

Qualcomm


Компания Qualcomm представила iSIM — собственную разработку на базе eSIM. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Релиз состоялся на выставке MWC 2023 в Барселоне. Специалисты Qualcomm представили iSIM — электронную SIM-карту, которая будет не просто интегрирована в корпус смартфона, а встроена прямо в SoC Snapdragon. Стандарт iSIM уже получил сертификат безопасности GSMA и соответствует всем требованиям для eSIM.

Согласно источнику, первым мобильным чипом со встроенным iSIM стал Snapdragon 8 Gen 2. Технология поддерживает все функции, доступные на обычной eSIM: дистанционную смену тарифа, быстрый перенос номера между устройствами и так далее. Главным преимуществом iSIM является его интегрированность в SoC — производителям смартфонов не придется тратиться на установку чипа eSIM в корпус своих новинок.

В отличие от обычных сим-карт и eSIM, площадь чипа iSIM составляет всего 1 квадратный миллиметр. Новый стандарт позволит добавить поддержку сотовых сетей в устройства, которые ранее её не получали в силу размеров корпуса и других нюансов.

Пока неизвестно, будут ли профили для eSIM и iSIM совместимы между собой и потребуется ли мобильным операторам что-то предпринимать для поддержки нового стандарта.  

Ранее мы рассказали, что Android получит полезную функцию для пользователей eSIM

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Источник:
Qualcomm
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