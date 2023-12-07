Anker выпустит зарядку для iPhone, которая будет не хуже оригинальной от Apple

Олег

MagSafe

Фото: MacRumors 

Бренд Anker готовит зарядное устройство для iPhone на базе нового стандарта Qi2. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что iOS 17.2 включает поддержку Qi2 в смартфонах Apple 13 и 14 поколений. Теперь стало известно, что попробовать новый стандарт беспроводной зарядки можно будет с помощью аксессуара стороннего бренда.

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Согласно источнику, компания Anker заявила, что её грядущие зарядные устройства MagSafe будут заряжать iPhone 13 и более новые модели с мощностью до 15 Ватт. До сих пор бренд выпускал лишь зарядки на 7,5 Ватт, поскольку Apple ограничивает мощность сторонних MagSafe-аксессуаров.

Anker не пояснил, каким образом ему удастся достичь максимальной мощности зарядки iPhone в своих аксессуарах. Возможно, компания собирается договориться с Apple о сертификации наподобие известного всем MFi. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+217
Holldann
Тогда, думаю, и не дешевле.
Сегодня в 13:08
#
kardigan
+3291
kardigan
Ну их эти беспроводные зарядки. Всё таки они и впрям нехило садят батарею.
2 часа назад в 14:13
#
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