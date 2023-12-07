Anker выпустит зарядку для iPhone, которая будет не хуже оригинальной от Apple

Фото: MacRumors



Бренд Anker готовит зарядное устройство для iPhone на базе нового стандарта Qi2. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы писали, что iOS 17.2 включает поддержку Qi2 в смартфонах Apple 13 и 14 поколений. Теперь стало известно, что попробовать новый стандарт беспроводной зарядки можно будет с помощью аксессуара стороннего бренда.







Согласно источнику, компания Anker заявила, что её грядущие зарядные устройства MagSafe будут заряжать iPhone 13 и более новые модели с мощностью до 15 Ватт. До сих пор бренд выпускал лишь зарядки на 7,5 Ватт, поскольку Apple ограничивает мощность сторонних MagSafe-аксессуаров.



Anker не пояснил, каким образом ему удастся достичь максимальной мощности зарядки iPhone в своих аксессуарах. Возможно, компания собирается договориться с Apple о сертификации наподобие известного всем MFi.