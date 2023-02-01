Apple до сих пор не дает нам обещанную функцию iOS 16. Когда её ждать?

Чуть больше недели назад компания Apple выпустила iOS 16.3 — третье большое обновление своей актуальной операционной системы для iPhone. Этот апдейт принес на совместимые устройства много полезных «плюшек», например, настраиваемый экран блокировки. Но одна функция до сих пор остается недоступной.
Речь идет о push-уведомлениях в Safari — фишке, которая была обещана Apple еще на WWDC 2022. Для жителей РФ она особенно важна, поскольку даст возможность получать push-уведомления от веб-версий онлайн-банков, чьи приложения удалены из App Store.
На данный момент Apple обещает, что push-уведомления в Safari появятся в iOS 16 и iPadOS 16 в 2023 году. Поскольку в июне ожидается анонс iOS 17, а в сентябре — релиз этой ОС, то логично заключить, что Apple постарается внедрить все обещанные функции в iOS 16 до лета. Так что, предположительно, push-уведомления в Safari могут стать доступны в течение ближайших четырех месяцев.
Нужно учитывать, что разработчикам понадобится время, чтобы интегрировать эту функцию в мобильные версии своих сайтов. Так что владельцы iPhone из России могут надеяться получить первые «пуши» от онлайн-банков будущим летом.
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