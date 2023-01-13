Apple готова раскрыть то, что никогда не рассказывала. Это связано с Россией



Компания Apple пообещала раскрыть причины удаления определенных приложений из своего магазина App Store. Об этом сообщает Ars Technica.



Согласно источнику, в марте 2022 года третья часть всех акционеров Apple поддержали резолюцию, которая призывает компанию к большей прозрачности своих действий. Среди прочего, это касается модерации приложений в App Store и удаления их из магазина.Теперь же стало известно, что активные акционеры в начале января заручились обязательствами Apple.



В петиции, обращенной к руководству Apple, инвесторы требуют от компании объяснений по каждому случаю удаления приложений из App Store. В частности, они хотят знать причины исчезновения некоторых отдельных приложений из российского и китайского сегмента магазина Apple.



Источник утверждает, что Apple уже дала согласие и в ближайшее время предоставит инвесторам более подробную информацию об удаленных приложениях, а также «отчет о прозрачности», который должен прояснить обстоятельства каждого решения об удалении. Судя по всему, эта информация в том или ином виде будет доступна общественности, поскольку управляющая из британской инвест-платформы сообщила: «Эта информация поможет определить, ущемляет ли решение Apple свободу информации и слова».



Описанная резолюция — это часть накопившихся претензий к Apple по поводу App Store. Ранее компанию неоднократно критиковали за то, что она идет на поводу у властей отдельных стран, например, Китая, и убирает из своего магазина те или иные приложения. Например, в течение 2021 года правительство Китая потребовало удалить 89 приложений из китайского App Store, и Apple не возражала ни по одному из них.

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