Apple готовит важное обновление для iPhone перед релизом iOS 17

Фото: MacRumors



Компания Apple готовит небольшой апдейт iOS 16, который выйдет в ближайшие недели. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, устройства под управлением iOS 16.5.1 уже скрытно тестируются в сети, хотя бета-версий и релизов с таким номером в публичном доступе пока не существует. Скорее всего, сборка не принесет никаких новых функций, а лишь исправит накопившиеся мелкие баги и глюки iOS 16.



Среди наиболее заметных проблем iOS 16.5 — неработающий аксессуар Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter. В текущей бета-версии iOS 16.6 баг уже исправлен, но, возможно, его поправят гораздо раньше вместе с выходом iOS 16.5.1. Также подобные небольшие патчи часто закрывают крайне серьезные дыры в безопасности iOS.



Источник полагает, что iOS 16.5.1 станет доступна либо на текущей, либо на следующей неделе.

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