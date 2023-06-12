Apple готовит важное обновление для iPhone перед релизом iOS 17

Олег

iOS

Фото: MacRumors

Компания Apple готовит небольшой апдейт iOS 16, который выйдет в ближайшие недели. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, устройства под управлением iOS 16.5.1 уже скрытно тестируются в сети, хотя бета-версий и релизов с таким номером в публичном доступе пока не существует. Скорее всего, сборка не принесет никаких новых функций, а лишь исправит накопившиеся мелкие баги и глюки iOS 16.

Среди наиболее заметных проблем iOS 16.5 — неработающий аксессуар Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter. В текущей бета-версии iOS 16.6 баг уже исправлен, но, возможно, его поправят гораздо раньше вместе с выходом iOS 16.5.1. Также подобные небольшие патчи часто закрывают крайне серьезные дыры в безопасности iOS.

Источник полагает, что iOS 16.5.1 станет доступна либо на текущей, либо на следующей неделе. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

samOsebe
+480
samOsebe
Пока что повременю с любыми обновами. На 16.5 (говорю только о своём аппарате) бесподобная автономность. Погляжу теперь на остальных и их впечатления.
час назад в 20:35
#
+569
law samOsebe
У мен на 12 и у друга на 13 про наоборот акум жрет сильно
34 минуты назад
#
samOsebe
+480
samOsebe law
Видимо на каждый аппарат по разному. Мой высаживался на 16.3 и ожил на этой. Сутки от и до — сам удивился.
6 минут назад
#
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