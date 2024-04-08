WhatsApp стал еще удобнее, благодаря скрытой функции

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Она позволяет напрямую переходить в галерею изображений в одно нажатие. Пока функция доступна только пользователям iOS. Об этом сообщают тестеры из WABetainfo.Возможность быстрого перехода в «Галерею» добавили с обновлением 24.7.75 для iOS. Если в открытом диалоге нажать на «+» в левом нижнем углу экрана, откроется меню выбора действий. Так можно добавить фото, сделать снимок с камеры, отправить файлы, контакты или свое местоположение. Но если вы заранее определились с выбором и хотите отправить фотографию или сохраненное видео, этот процесс можно пропустить. Для этого нажмите и удерживайте иконку с плюсиком и вас напрямую перекинет к списку изображений, сохраненных в памяти смартфона.Стоит отметить, что обновление рассылается постепенно и если вы не обнаружили функцию в своем смартфоне, просто подождите несколько дней.