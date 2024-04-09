В «Яндекс Картах» появился совершенно новый режим работы

Олег

Карты


«Яндекс» запустил режим «Идеи» с персональными рекомендациями в своем приложении «Карты». Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, теперь «Яндекс Карты» способны помочь пользователю с выбором места для досуга. Совершенно новый режим «Идеи» использует искуственный интеллект, который анализирует предпочтения владельца аккаунта и на основе этой информации подбирает для него предложения интересных локаций — баров, ресторанов, кафе и прочих мест для развлечений.

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Рекомендации в основном опираются на историю поиска организаций и построения маршрутов за последнее время, а также отзывы пользователя о тех или иных местах, если он их оставляет в «Картах». А еще при подборе используется опыт других похожих пользователей.

Режим «Идеи» можно найти на главном экране «Яндекс Карт». Сейчас он доступен жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска и в перспективе будет расширяться. 

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Источник:
Forbes
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