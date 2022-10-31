Apple начала продавать уцененный MacBook Air M2

Компания Apple начала продавать восстановленные ультрабуки MacBook Air (2022). Об этом пишут в MacRumors.
Речь идет о так называемых refurbished-девайсах. Это устройства, которые оказались бракованными; Apple выдает покупателям новые девайсы взамен дефектных, а последние отправляет на свой завод, где они проходят полную диагностику, замену неисправных или поврежденных компонентов и снова поступают в продажу по сниженной цене. Для конечного потребителя refurbished-девайс (если он официально восстановлен) ничем не отличается от нового: он выглядит так же и получает полный гарантийный срок.
Судя по официальному сайту Apple, компания начала продавать официально восстановленные MacBook Air с чипом M2, представленные весной 2022 года. Новая базовая конфигурация этого ультрабука продается за $1199, а восстановленная — за $1079. Получается, что скидка составляет 120 долларов, или около 7300 рублей.
Несмотря на то, что Apple прекратила поставки своих девайсов в Россию, восстановленные MacBook Air M2 всё же могут доехать до нас через «серый» или параллельный импорт. Выдать ref-устройства за новые продавец не сможет, поскольку у них отличается внешний вид розничной упаковки. А значит, что даже в РФ такие модели могут продавать дешевле обычных, что позволит немного сэкономить.
Кстати, если вы собрались покупать MacBook Air, но не знаете, какой выбрать — с чипом M1 или M2 — то ранее я подробно сравнил две эти модели и рассказал обо всех их плюсах и минусах.
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