Apple MacBook

Apple начала продавать уцененный MacBook Air M2

Олег

Air


Компания Apple начала продавать восстановленные ультрабуки MacBook Air (2022). Об этом пишут в MacRumors.

Речь идет о так называемых refurbished-девайсах. Это устройства, которые оказались бракованными; Apple выдает покупателям новые девайсы взамен дефектных, а последние отправляет на свой завод, где они проходят полную диагностику, замену неисправных или поврежденных компонентов и снова поступают в продажу по сниженной цене. Для конечного потребителя refurbished-девайс (если он официально восстановлен) ничем не отличается от нового: он выглядит так же и получает полный гарантийный срок.

Судя по официальному сайту Apple, компания начала продавать официально восстановленные MacBook Air с чипом M2, представленные весной 2022 года. Новая базовая конфигурация этого ультрабука продается за $1199, а восстановленная — за $1079. Получается, что скидка составляет 120 долларов, или около 7300 рублей.

Несмотря на то, что Apple прекратила поставки своих девайсов в Россию, восстановленные MacBook Air M2 всё же могут доехать до нас через «серый» или параллельный импорт. Выдать ref-устройства за новые продавец не сможет, поскольку у них отличается внешний вид розничной упаковки. А значит, что даже в РФ такие модели могут продавать дешевле обычных, что позволит немного сэкономить.

Кстати, если вы собрались покупать MacBook Air, но не знаете, какой выбрать — с чипом M1 или M2 — то ранее я подробно сравнил две эти модели и рассказал обо всех их плюсах и минусах. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+5
Алексей Пожидаев
Почему серовозы не завозят маки с уже русской клавиатурой. Если на официальном сайте есть такая возможность. Опция с клавиатурой кириллица???
час назад в 00:25
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