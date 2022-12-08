Apple нанесла новый удар по джейлбрейку

Компания Apple запретила устанавливать несколько версий iOS, что скажется на фанатах джейлбрейка. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, спустя 9 дней после запуска iOS 16.1.2 компания Apple перестала выдавать сертификаты для версий iOS 16.1 и iOS 16.1.1. Это означает, что пользователь больше никак не сможет их установить или откатиться на них, если iOS 16.1.2 ему чем-то не понравилась.
Этот шаг может стать критичным для тех, кто ждет джейлбрейк для iOS 16.1. Напомним, что недавно команда checkra1n продемонстрировала взлом iPhone на iOS 16.1 beta и теперь всё джейлбрейк-сообщество надеется, что такой инструмент выйдет для всех желающих. Теперь, если вы случайно обновились на iOS 16.1.2, дорога к джейлу для вашего устройства закрыта на неопределенное время.
Ранее мы рассказали, как откатиться с iOS 16 на iOS 15.7.1 — компания Apple всё еще подписывает эту версию в рамках своей новой политики обновлений старых версий iOS. Кроме того, совсем скоро выйдет в релиз iOS 15.7.2, на которую тоже можно будет откатиться при желании.
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