iOS 16.1 iOS Apple

Apple нанесла новый удар по джейлбрейку

Олег

iOS 16.1


Компания Apple запретила устанавливать несколько версий iOS, что скажется на фанатах джейлбрейка. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, спустя 9 дней после запуска iOS 16.1.2 компания Apple перестала выдавать сертификаты для версий iOS 16.1 и iOS 16.1.1. Это означает, что пользователь больше никак не сможет их установить или откатиться на них, если iOS 16.1.2 ему чем-то не понравилась.

Этот шаг может стать критичным для тех, кто ждет джейлбрейк для iOS 16.1. Напомним, что недавно команда checkra1n продемонстрировала взлом iPhone на iOS 16.1 beta и теперь всё джейлбрейк-сообщество надеется, что такой инструмент выйдет для всех желающих. Теперь, если вы случайно обновились на iOS 16.1.2, дорога к джейлу для вашего устройства закрыта на неопределенное время.

Ранее мы рассказали, как откатиться с iOS 16 на iOS 15.7.1 — компания Apple всё еще подписывает эту версию в рамках своей новой политики обновлений старых версий iOS. Кроме того, совсем скоро выйдет в релиз iOS 15.7.2, на которую тоже можно будет откатиться при желании. 

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Источник:
MacRumors
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