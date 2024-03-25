Один из таксистов поделился историей о недавнем заказе. Он выполнил поездку, но не только не получил за неё денег, а даже остался должен сервису.
За неимением более лучших вариантов таксист взялся везти пассажира за 79 рублей, причём 1 рубль он должен был получить наличными, а 78 рублей зачислились бы на его счёт, поскольку клиент воспользовался скидочным промокодом. Ехать было недалеко, таксист быстро выполнил заявку, а когда глянул в отчёт о поездке, сильно удивился: с учётом всех удержаний ему зачислили минус 7 рублей 82 копейки (то есть такую сумму он оказался должен «Яндексу»).
Водитель решил разобраться в ситуации и написал в поддержку. Там ему ответили, что поездка длилась менее двух минут, поэтому ему не положена компенсация по промокоду, которым воспользовался пассажир. Получается, что он потратил время и бензин и оказал услугу по обозначенной сервисом цене, но в результате ничего не заработал, а ушёл в минус. Стоит ли удивляться тому, что таксисты с подозрением относятся к некоторым категориям пассажиров и иногда отказываются везти их, когда понимают, что есть риск выполнить работу, но остаться без заработка.
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