Apple неожиданно сообщила, когда выйдет iOS 16.5

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Компания Apple опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила примерные сроки выхода iOS 16.5. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Apple анонсировала выход несколько новых циферблатов для Apple Watch. На странице, посвященной этой новости, есть приписка, которая дает нам больше информации о будущих релизах ПО:

«Новый циферблат и обои для iPhone будут доступны на следующей неделе и требуют наличия watchOS 9.5 и iOS 16.5». 

Получается, что iOS 16.5 и watchOS 9.5 (а вместе с ними вероятно и iPadOS 16.5) выйдут уже через неделю с небольшим. Обычно программные релизы от Apple становятся доступны во вторник вечером после 20:00, так что релиза iOS 16.5 можно ждать ориентировочно 16 мая.

До сих пор в iOS 16.5 было найдено крайне мало нового. Среди нововведений — запуск записи экрана через Siri и вкладка «Спорт» в приложении News, которое не работает в России. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4
Redstaf
Чё по автономности будет интересно….
Вчера в 20:48
#
Mers
+4402
Mers
А это что за полный вес?🤔
Вчера в 20:53
#
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