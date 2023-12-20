Apple обновила старые iPhone и iPad, и вам точно стоит установить этот апдейт

Компания Apple исправила серьезный баг в свежих сборках iOS 16. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, вместе с iOS 17.2.1 и iPadOS 17.2.1 инженеры Apple представили небольшие патчи для более старых устройств. Это iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4. Они исправляют довольно серьезную ошибку, при которой нативные приложения невозможно установить заново после удаления. Теперь всё должно работать штатно.
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Обновление смогут установить лишь пользователи устройств, которые не получили iOS/iPadOS 17. В их числе iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 (2017) и iPad Pro 2015 и 2016 модельных годов.