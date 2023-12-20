Apple обновила старые iPhone и iPad, и вам точно стоит установить этот апдейт



Компания Apple исправила серьезный баг в свежих сборках iOS 16. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, вместе с iOS 17.2.1 и iPadOS 17.2.1 инженеры Apple представили небольшие патчи для более старых устройств. Это iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4. Они исправляют довольно серьезную ошибку, при которой нативные приложения невозможно установить заново после удаления. Теперь всё должно работать штатно.







Обновление смогут установить лишь пользователи устройств, которые не получили iOS/iPadOS 17. В их числе iPhone 8, iPhone 8 Plus, Обновление смогут установить лишь пользователи устройств, которые не получили iOS/iPadOS 17. В их числе iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X , iPad 5 (2017) и iPad Pro 2015 и 2016 модельных годов.