

Siri научится лучше понимать речь людей с заиканием. По словам представителя Apple, компания начала работу по обучению своего голосового помощника правильно взаимодействовать с пользователями, имеющими нарушения речи.



В рамках работы над Siri было собрано около 28 тысяч аудиозаписей с участием заикающихся людей. Записи будут использоваться для «тренировки» Siri и усовершенствования механизма распознавания речи. А новая функция Hold to Talk позволит человеку с нестандартной речью общаться с Siri даже во время заикания — пользователь сможет удерживать кнопку Siri, пока не закончит фразу.



С момента выхода iOS 11 можно пользоваться голосовым помощником, не разговаривая с ним голосом. Функция «Type to Siri» позволяет общаться с ассистентом при помощи набора текста.



Google и Amazon тоже работают над обучением Google Assistant и Alexa, чтобы те понимали людей с особенностями речи. Google занята сбором образцов нетипичной речи, а Amazon решила действовать иначе — в декабре был запущен сервис Alexa Fund, который позволяет людям с особенностями речи самостоятельно обучать алгоритмы





