Новые iPad Pro 2021 года увидят свет во второй половине апреля, однако будут в серьезном дефиците. Об этом сообщает Bloomberg News.
Ссылаясь на анонимных инсайдеров, издание утверждает, что iPad Pro нового поколения выйдут в апреле, но планируется ли презентация — неизвестно. Apple может просто разместить новые устройства на своем сайте, ранее так уже происходило. Ожидается, что это будет обычный модельный ряд iPad Pro в двух размерах, уже ставших классикой — 11 дюймов и 12,9 дюймов. Он будет оснащен процессором Apple A14X, который сравнится по мощности с Silicon M1.
Однако с новыми планшетами не всё гладко. Согласно многим авторитетным источникам, iPad Pro 2021 получат инновационные дисплеи mini-LED. И как раз с ними у Apple возникла проблема — утверждается, что компания столкнулась с «низкой производительностью» экранов, выпущенных одним из поставщиков, из-за чего сотрудничество с ним было приостановлено. Как следствие, количество собранных mini-LED дисплеев окажется меньше, чем рассчитывала компания. Аналитики из MacRumors и 9to5Mac уверены, что эта накладка обернется, как минимум, дефицитом планшетов с самого старта их продаж, а в худшем случае Apple отложит отгрузку девайсов на неопределенный срок, ограничившись пресс-релизом и предзаказами.
Ожидается, что, помимо iPad Pro, компания представит обновленный iPad mini 6-го поколения. Ходило много слухов о его увеличенном дисплее и «безрамочном» дизайне, но последние утекшие в сеть живые фотографии позволяют усомниться в этом.
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Источник:
- каждый год одно и то же про дефицит производства 🤦♂️