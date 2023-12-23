Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Фархад
A23

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung наконец-то начал распространять масштабное обновление One UI 6 на базе Android 14 среди владельцев популярной модели Galaxy A23 5G.

Новая прошивка уже доступна для устройств, предназначенных под европейский регион. Сборка под номером A236BXXU4DWKA также включает в себя ноябрьский патч безопасности. 

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Напомним, что это последнее крупное обновление для Galaxy A23 5G. В будущем смартфон будет получать только патчи безопасности, а Android 15 он не получит.

Как обычно, прошивка распространяется поэтапно, поэтому если вы ещё не получили обновление, нужно подождать.
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Источник:
GizmoChIna
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