Apple официально признала проблему с iPhone 14 и свежими Apple Watch

Олег

iPhone 14


Компания Apple признала, что функция обнаружения аварий в iPhone 14 работает неправильно. Об этом пишут в MacWorld.

Ранее мы рассказывали, что владельцы новеньких iPhone 14 и самых свежих Apple Watch создают много проблем службам спасения. Их устройства ошибочно отправляют сигналы SOS в местные экстренные службы, из-за чего совершаются напрасные выезды — а это потеря бюджетных денег и времени на спасение реальных пострадавших. Обычно баг проявляется, когда владелец девайса катается на лыжах или каруселях. Полиция в некоторых регионах даже просила временно отключать эту фишку на смартфонах и часах. 

До сих пор Apple никак не комментировала эти истории и жалобы, но после громкой публикации в New York Times наконец решила ответить публично. Представитель компании заявил следующее:

«Apple связывается с колл-центрами 911, которые в настоящее время испытывают всплеск автоматических звонков из-за функции обнаружения аварий, и собирает их отзывы».  

При этом он отказался пояснять, какие изменения будут внесены в эту функцию и как Apple собирается фильтровать ложные срабатывания. В примечаниях к небольшому апдейту iOS 16.1.2 было указано, что он исправляет работу функции обнаружения аварий, но проблем с того момента не убавилось.

Ранее мы рассказали, что Apple признала еще одну проблему с iPhone 14 Pro. 

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Источник:
MacWorld
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