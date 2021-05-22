20 апреля 2021 года на своей онлайн-презентации компания Apple, среди прочего, показала обновленную приставку Apple TV. Но более интересным апдейтом для фанатов стала не сама приставка, а её пульт Siri Remote — ведь он является практически самостоятельным продуктом, совместим с предыдущими версиями Apple TV и даже продается отдельно. Siri Remote получил обновленный внешний вид, многофункциональное колесико управления вместо сенсорной площадки и углубленную интеграцию с голосовым помощником. Однако основное нововведение, которого ждали многие поклонники Apple TV, так и не случилось — обновленный пульт не получил возможности взаимодействия с «Локатором». А значит, его всё еще нельзя найти в доме или квартире, когда он, по общему закону всех пультов, куда-то запропастится.
Вице-президент Apple Тим Твердал дал небольшое интервью, о котором рассказало издание The Verge. Тиму задали вопрос: почему же компания просто не встроила AirTag в пульт Siri Remote, хотя оба эти устройства представили одновременно? Журналист пояснил, что даже он сам регулярно теряет пульт в подушках дивана и возможность поиска его при помощи маячка или звукового оповещения была бы очень полезной. В ответ Тим Твердал пояснил, что, оказывается, обновленный пульт очень толстый, а потому его невозможно потерять в диване.
Он сказал: «Мы очень рады прошедшему релизу AirTag и считаем, что это один из лучших продуктов Apple за последние годы. При этом мы внесли изменения в пульт Siri Remote, сделав его корпус толще — благодаря этому он больше не будет пропадать между подушками вашего дивана». Поклонники компании могли предположить, что AirTag внутри пульта разряжал бы аккумулятор слишком быстро, или же он просто был разработан позже самого пульта. Вполне понятен был бы и тот факт, что AirTag внутри Siri Remote просто увеличивает его цену и уменьшает выгоду. Но «утолщение корпуса» — такое объяснения звучит как минимум странно.
Ранее зарубежный энтузиаст напечатал на 3D-принтере и выпустил в продажу чехол для пульта Siri Remote, в котором предусмотрено место под AirTag. А другой пользователь умной метки разобрал её и приспособил для переноски в бумажнике.
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