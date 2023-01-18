Apple подготовила сразу три челленджа для пользователей Apple Watch. За каждый можно получить уникальную медальку

Месяц сердца — закройте кольцо «Упражнения» (зелёная шкала) 14 февраля, чтобы получить эту награду;

Лунный Новый год — нужно завершить любую тренировку длительностью не менее 20 минут в период с 22 января по 5 февраля. Для получения этой награды нужно сменить регион часов на Китай на пару часов;

Unity — нужно закрывать кольца «Подвижности» (красная шкала) в течение семи дней подряд в течение февраля.

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в очередном марафоне активности, который стартует 22 января, и получить специальные награды.Три новых соревнования посвящены Месяцу сердца, Лунному Новому году и Месяцу афроамериканской истории. Вот что нужно сделать для получения медали:Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».