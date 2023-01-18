Apple подготовила сразу три челленджа для пользователей Apple Watch. За каждый можно получить уникальную медальку

Фархад

Apple Watch Challenges

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в очередном марафоне активности, который стартует 22 января, и получить специальные награды.

Три новых соревнования посвящены Месяцу сердца, Лунному Новому году и Месяцу афроамериканской истории. Вот что нужно сделать для получения медали:
  • Месяц сердца — закройте кольцо «Упражнения» (зелёная шкала) 14 февраля, чтобы получить эту награду;
  • Лунный Новый год — нужно завершить любую тренировку длительностью не менее 20 минут в период с 22 января по 5 февраля. Для получения этой награды нужно сменить регион часов на Китай на пару часов;
  • Unity — нужно закрывать кольца «Подвижности» (красная шкала) в течение семи дней подряд в течение февраля.

Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4956
tellurian
Все это флот ранее и не раз :)
Вчера в 23:00
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kardigan
+2980
kardigan
Прям как грамота в школе-приятно, но бесполезно.
Вчера в 23:36
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