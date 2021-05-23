Функция Apple Music Hi-Fi не сможет обеспечить воспроизведение аудио без потерь на всех совместимых устройствах. Новая статья в разделе поддержки сайта Apple позволила иначе взглянуть на долгожданную возможность. Компания рассказала, чего не стоит ожидать от Music Hi-Fi.
Прежде всего, аудио будет передаваться в формате ALAC с разрешением 16 бит / 44,1 кГц (стандартное качество музыки в большинстве случаев), 24 бита / 48 кГц и 24 бита / 192 кГц. Однако поддерживать такое качество будет только сам стриминг Apple Music. Ни радиостанции, ни подкасты, ни прямые эфиры, ни контент iTunes Store такой возможности не получат.
Ранее было заявлено, что все модели AirPods будут поддерживать Music Hi-Fi, и сама Apple это подтверждает. Однако слушать музыку без потерь с их помощью не получится — Bluetooth по сути своей подразумевает потери при передаче звука. Компания написала: «Lossless будет нормально воспроизводиться на динамиках Bluetooth и наушниках» — то есть, Apple обещает только совместимость, но не звук без потерь (иное было бы странно).
Это не все сюрпризы. Оказалось, что даже фирменный «яблочный» адаптер Lightning / 3,5 jack не поддерживает максимальное качество аудио 24 бит / 192 кГц. С его помощью получится услышать максимум 48 кГц, а для всего остального придется докупить преобразователь. Даже подключение по 3,5 jack напрямую не дает желаемых 192 кГц, так как аналогово-цифровое преобразование всё равно принесет некоторые потери качества и частот.
Так как же вообще можно будет услышать максимальное качество в Apple Music Hi-Fi? Компания дает такие рекомендации:
- Встроенные динамики (выходные показатели для такого способа не приведены);
- Проводное подключение к наушникам, ресиверам или активным динамикам даст качество на выходе до 24 бит / 48 кГц;
- Подключение через внешний цифро-аналоговый преобразователь даст на выходе качество до 24 бит / 192 кГц.
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А вы как думали?)
Остальных вполне устроит CD качество по блютузу.
Apple не теряет чувства юмора
Сейчас меня заклюют местные «эксперты» но как музыкант — открою тайну, крайне редко вообще кто-то на студии конвертирует треки выше 48кГц, а человеческое ухо не способно услышать более 20кГц, с возрастом итого меньше.
Контент из IS не будет поддерживать, а стриминг контента будет?
По-русски это как?