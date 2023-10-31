Apple похоронила свою самую недооцененную технологию. Её обожали и ненавидели

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

На прошедшей ночной презентации компания Apple представила обновленную линейку MacBook Pro — впервые без 13-дюймовой модели. Теперь «прошки» стартуют с 14 дюймов в новом дизайне. Компания окончательно отказалась от Touch Bar — длинного сенсорного дисплея в MacBook.

Впервые мы увидели Touch Bar в далеком 2016 году; его релиз совпал с большим редизайном корпуса MacBook Pro. Модель 2016 года оказалась богата на нововведения — помимо странной сенсорной панели над клавиатурой в профессиональные макбуки пришла печально известная клавиатура-бабочка, распаянные на плате SSD, порт USB-С и так делее.

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Touch Bar раскритиковали с первого дня: он заменял собой целый ряд функциональных клавиш, необходимых для целой касты профессиональных пользователей. Apple очень постаралась, чтобы они не чувствовали себя обделенными и Touch Bar расширил возможности этих клавиш.

Фото: Unsplash

Однако самого главного — предсказуемости и тактильной отдачи для слепого нажатия — так и не появилось, так что пользователи Mac навсегда разделились на обожающих тачбар и ненавидящих его.

Похоже, что сама Apple не смогла убедить фанатов массово полюбить Touch Bar — он был очень функциональным, но популярным так и не стал. Чувствуя тренд, компания начала постепенно отказываться от него: в 2019 году вышел MacBook Pro 16 с уменьшенной сенсорной панелью, а в редизайне 2021-го тачбар исчез вовсе, оставшись лишь в младшей «недо-прошке» на 13 дюймов.

Скорее всего, у Apple просто закончились произведенные под Touch Bar корпуса, поэтому модели MacBook Pro 13 больше нет и сенсорная панель канула в историю вместе с ней. Давайте достойно проводим самое недооцененное изобретение Apple. 

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Комментарии

+5
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Блин, а мне нравится тач бар. Курил себе айр на м2 и прошку и тач баром отдал жене. Очень не хватает этой функции, привык к ней)
2 часа назад в 18:35
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+74
araik313
Я не понимаю за что можно ненавидеть Touch Bar?! Это дополнительная возможность я считаю, и в нем есть много полезных функций, кому не нравится используйте физические клавиши. Зачем его критиковать я не понимаю 🫤
2 часа назад в 18:35
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Volnorez Uraganov
+122
Volnorez Uraganov
Тачбар удобная штука , зря эппл отказалась от него , зачем было слушать каких то там критиков , критиковать всегда будут что угодно, но если объективно , то тачбар очень удобная вешь
5 минут назад
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