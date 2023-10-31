Apple похоронила свою самую недооцененную технологию. Её обожали и ненавидели

Фото: MacRumors
На прошедшей ночной презентации компания Apple представила обновленную линейку MacBook Pro — впервые без 13-дюймовой модели. Теперь «прошки» стартуют с 14 дюймов в новом дизайне. Компания окончательно отказалась от Touch Bar — длинного сенсорного дисплея в MacBook.
Впервые мы увидели Touch Bar в далеком 2016 году; его релиз совпал с большим редизайном корпуса MacBook Pro. Модель 2016 года оказалась богата на нововведения — помимо странной сенсорной панели над клавиатурой в профессиональные макбуки пришла печально известная клавиатура-бабочка, распаянные на плате SSD, порт USB-С и так делее.
На прошедшей ночной презентации компания Apple представила обновленную линейку MacBook Pro — впервые без 13-дюймовой модели. Теперь «прошки» стартуют с 14 дюймов в новом дизайне. Компания окончательно отказалась от Touch Bar — длинного сенсорного дисплея в MacBook.
Впервые мы увидели Touch Bar в далеком 2016 году; его релиз совпал с большим редизайном корпуса MacBook Pro. Модель 2016 года оказалась богата на нововведения — помимо странной сенсорной панели над клавиатурой в профессиональные макбуки пришла печально известная клавиатура-бабочка, распаянные на плате SSD, порт USB-С и так делее.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Touch Bar раскритиковали с первого дня: он заменял собой целый ряд функциональных клавиш, необходимых для целой касты профессиональных пользователей. Apple очень постаралась, чтобы они не чувствовали себя обделенными и Touch Bar расширил возможности этих клавиш.
Однако самого главного — предсказуемости и тактильной отдачи для слепого нажатия — так и не появилось, так что пользователи Mac навсегда разделились на обожающих тачбар и ненавидящих его.
Похоже, что сама Apple не смогла убедить фанатов массово полюбить Touch Bar — он был очень функциональным, но популярным так и не стал. Чувствуя тренд, компания начала постепенно отказываться от него: в 2019 году вышел MacBook Pro 16 с уменьшенной сенсорной панелью, а в редизайне 2021-го тачбар исчез вовсе, оставшись лишь в младшей «недо-прошке» на 13 дюймов.
Скорее всего, у Apple просто закончились произведенные под Touch Bar корпуса, поэтому модели MacBook Pro 13 больше нет и сенсорная панель канула в историю вместе с ней. Давайте достойно проводим самое недооцененное изобретение Apple.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides