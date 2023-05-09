Apple представила Final Cut Pro и Logic Pro для iPad

Олег

Final Cut

Фото: Apple 

Компания Apple анонсировала релиз своего профессионального пакета в версии для iPadOS. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, Apple анонсировала для iPad скорый запуск полноценных инструментов для монтажа аудио и видео — фирменных приложений Final Cut Pro и Logic Pro. Компания обещает, что их возможности никак не будут урезаны, более того, пользователь получит новый опыт благодаря продуманному сенсорному управлению и поддержке мульти-тач жестов.

«Final Cut Pro для iPad предоставляет создателям видео мощный набор инструментов для записи, редактирования, завершения и публикации — и все это с одного портативного устройства. Logic Pro для iPad предоставляет создателям возможности профессионального создания музыки — где бы они ни находились — с полной коллекцией сложных инструментов для написания песен, создания битов, записи, редактирования и микширования», — Apple. 
Final Cut
Фото: Apple

Final Cut Pro позволит владельцам iPad, помимо обычных инструментов, рисовать или делать надписи прямо на кадрах видеоролика при помощи Apple Pencil. Приложение поддерживает эталонный режим цветового покрытия, которым оснащен iPad Pro 12,9 с дисплеем mini-LED. А еще пользователи смогут снимать видеоролики прямо из Final Cut Pro, тонко управляя параметрами звука, экспозиции, баланса белого и так далее. Переключать ракурсы можно в одно касание. 

Фото: Apple
Фото: Apple

Что касается Logic Pro, то в нём будет реализовано мульти-тач управление программными инструментами и навигация по проектам, Apple Pencil тоже можно использовать. Используя встроенные микрофоны, можно записывать аудиодорожку прямо внутри приложения. Утилита получит поддержку двустороннего обмена для быстрого перемещения файлов и данных Logic Pro между iPad и Mac.

Фото: Apple
Фото: Apple

Оба приложения будут доступны для загрузки во вторник, 23 мая, использовать их можно будет по подписке, ежемесячной или годовой. Цена в долларах — $4,99 и $49,99 соответственно. Есть вероятность, что в рублях ценник будет пониже. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+502
Dmitriy
Интересно, а каковы шансы будут насыпать в FCPX своих допов, типа титров, переходов, эффектов, лутов? Есть подозрение, что такого не будет...
Motion-а и Compressor-а тоже не обещали....
Вчера в 19:29
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Максим
+12
Максим
«Есть вероятность, что в рубляx ценник будет пониже»— Есть вероятность, что в России вообще будет нельзя скачать эти приложения, как и Apple Music Classical.
P.S: вы издеваетесь?
Вчера в 20:13
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