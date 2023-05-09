Apple представила Final Cut Pro и Logic Pro для iPad

Фото: Apple



Компания Apple анонсировала релиз своего профессионального пакета в версии для iPadOS. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, Apple анонсировала для iPad скорый запуск полноценных инструментов для монтажа аудио и видео — фирменных приложений Final Cut Pro и Logic Pro. Компания обещает, что их возможности никак не будут урезаны, более того, пользователь получит новый опыт благодаря продуманному сенсорному управлению и поддержке мульти-тач жестов.





«Final Cut Pro для iPad предоставляет создателям видео мощный набор инструментов для записи, редактирования, завершения и публикации — и все это с одного портативного устройства. Logic Pro для iPad предоставляет создателям возможности профессионального создания музыки — где бы они ни находились — с полной коллекцией сложных инструментов для написания песен, создания битов, записи, редактирования и микширования», — Apple.