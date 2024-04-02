Apple придумала нейросеть, которая заставит человечество забыть о ChatGPT и других аналогах



Команда разработчиков Apple начала тестирование системы искусственного интеллекта, способной потягаться и даже превзойти существующие ChatGPT-подобные нейросети. Компания уже описала особенности системы в научном журнале.



Согласно источнику, новый «яблочный» ИИ получил название ReALM. При его разработке инженеры ставили цель радикально улучшить понимание нейросетью команд на «человеческом» языке и реагирование на них. В своей статье Apple подробно описала, как её языковая модель расшифровывает неоднозначные команды, привязанные к контексту, и в итоге обеспечивает максимально интуитивное и естественное взаимодействие между устройством и пользователем.







По мнению компании, наибольшей проблемой для нейросетей и голосовых помощников всегда являлось плохое понимание отсылок, местоимений, намеков и других особенностей повседневного языка общения. Именно эту трудность и пытается решить ReALM. Нейросеть умеет даже связывать произнесенные человеком слова с объектами на дисплее смартфона и соответственно реагировать. Как следствие, голосовой помощник на базе ReALM станет гораздо полезнее для водителей, управляющих смартфоном голосом, а также пользователям с ограниченными возможностями.