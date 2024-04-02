Apple придумала нейросеть, которая заставит человечество забыть о ChatGPT и других аналогах

Олег

Siri


Команда разработчиков Apple начала тестирование системы искусственного интеллекта, способной потягаться и даже превзойти существующие ChatGPT-подобные нейросети. Компания уже описала особенности системы в научном журнале.

Согласно источнику, новый «яблочный» ИИ получил название ReALM. При его разработке инженеры ставили цель радикально улучшить понимание нейросетью команд на «человеческом» языке и реагирование на них. В своей статье Apple подробно описала, как её языковая модель расшифровывает неоднозначные команды, привязанные к контексту, и в итоге обеспечивает максимально интуитивное и естественное взаимодействие между устройством и пользователем.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

По мнению компании, наибольшей проблемой для нейросетей и голосовых помощников всегда являлось плохое понимание отсылок, местоимений, намеков и других особенностей повседневного языка общения. Именно эту трудность и пытается решить ReALM. Нейросеть умеет даже связывать произнесенные человеком слова с объектами на дисплее смартфона и соответственно реагировать. Как следствие, голосовой помощник на базе ReALM станет гораздо полезнее для водителей, управляющих смартфоном голосом, а также пользователям с ограниченными возможностями. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Нейросеть ChatGPT теперь доступна без регистрации и смс
Представлен YandexGPT 3 — новое поколение нейросетей «Яндекса»
Apple и Google объединятся, чтобы сделать iOS снова великой

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

꧁ ꧂
+3
꧁ ꧂
Вполне вероятно, что пафосные высказывания ради привлечения инвестиций. Вполне вероятно будет как с супер-пупер-мега беспроводной зарядной станцией ))) . Apple любит понтоваться)
Вчера в 19:02
#
+911
Paspartu ꧁ ꧂
Вполне вероятно
Вчера в 19:28
#
+135
Ivan Ivanov
Чего стоит только одна их Siri!
Конечно всех обойдут! И сомнений никаких быть не может. С таким-то опытом и такими уже достигнутыми успехами в своем ассистенте!Siri в легкую может включить таймер и даже не более, чем за три попытки может поставить напоминание.
Конечно, с таким опытом, кто им конкурент!
2 часа назад в 00:17
#