Apple предупредила как минимум два китайских разработчика о невозможности использовать какие-либо методы отслеживания пользователей без их согласия. Об этом сообщает Financial Times.Ранее это же издание сообщало, что Китай намерен обойти запрет компании из Купертино на скрытый сбор данных пользователей при помощи CAID. Это рекламный идентификатор, который разрабатывается Китайской рекламной ассоциацией (CAA) и уже тестируется рядом крупнейших местных IT-гигантов, в числе которых ByteDance, Tencent и Baidu.Ряд опрошенных FT экспертов допустили, что Apple не будет предпринимать решительные меры против разработчиков. CAA и CAID тесно связаны с китайскими властями и в случае конфликта на этой почве купертиновцы рискуют потерять китайский рынок. Однако в Купертино решили предупредить разработчиков. В течение 14 дней нарушения должны быть устранены, иначе приложение рискует быть удалено из App Store.Apple уделяет особое внимание конфиденциальности данных пользователей. В 2020 году она выпустила iOS14. Среди обновлений — оповещение об использовании приложением камеры и диктофона и отображение приблизительного местоположения для невозможности отслеживать перемещение.