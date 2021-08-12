Несколько сенаторов США внесли на рассморение новый антимонопольный законопроект, урезающий права корпораций, которые владеют крупными магазинами приложений. О нюансах этого закона рассказали в MacRumors.
Законопроект касается корпораций, которые владеют магазинами приложений с аудиторией более 50 млн пользователей. Как раз к таким компаниям относятся Apple и Google. Если закон будет принят, эти корпорации лишатся нескольких прав и получат определенные обязательства. Так как Google уже сейчас выполняет практически все пункты будущего проекта, мы будем говорить преимущественно о Apple.
Во-первых, Apple не сможет заставлять разработчиков проводить встроенные покупки исключительно через нее. Для иллюстрации: сейчас условный Spotify или Netflix могут предлагать iOS-пользователям только один вариант подписок — те, которые проходят через платежную систему Apple и включают в себя 30%-комиссию App Store. За упоминание альтернативных вариантов оплаты (например, предложение перейти на сайт компании и оформить подписку там по более низкой цене) приложение может быть удалено из App Store.
В случае принятия законопроекта всё изменится. Приложения больше не будут обязаны использовать транзакционную систему App Store и получат право предлагать альтернативные варианты прямо в приложении для iOS.
Во-вторых, Apple обяжут предоставить пользователям iPhone «легкодоступные средства» для установки приложений в обход App Store, и даже для использования сторонних магазинов приложений. Кроме того, компания должна будет позволить пользователям выбирать «по умолчанию» любое желаемое приложений или магазин (даже сторонний).
Для сравнения: в данный момент на iOS невозможно полноценно установить и использовать приложения в обход App Store, а сторонние магазины приложений запрещены по определению. Apple объясняет этот запрет тем, что лично контролирует все размещенные приложения в App Store и может гарантировать их безопасность.
Строго говоря, в iOS есть способ установки приложений без использования App Store. Однако механизм установки далеко не из простых, а софт, загруженный таким образом, работает всего несколько дней, после чего его нужно устанавливать заново.
Ранее мы рассказали о том, как именно будет работать «система защиты детей» от Apple. Кроме того, мы сообщали о недовольствах пользователей, касающихся новых функций. Apple выпустила несколько пояснений, однако убедила не всех.
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Если вы так беспокоитесь за свои данные то качайте всё с App Store, но даже там нужно быть бдительным и не давать разрешения калькулятору доступ к вашим контактам или типа того.
Что касается сторонних платёжных систем — крайне сомнительная тема.