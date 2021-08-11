В тестовой версии мобильного браузера Chrome появилась возможность, которая станет эксклюзивной для смартфонов на базе Android. Пользователи iOS её не получат, а на Safari такого нет (возможно, за ненадобностью).



Свежий Chrome в версии Canary получил возможность автоматически адаптировать свой интерфейс в зависимости от темы оформления, использующейся на смартфоне. Также можно вручную менять оформление Chrome. По умолчанию эта функция отключена, её можно активировать, если ввести в адресную строку chrome: flags#theme-refactor-android и активировать флаг «Рефакторинг темы». Пользователи смартфонов Pixel могут включить динамическое изменение интерфейса Chrome в зависимости от того, в каких цветах оформлен тот или иной сайт. Включить эту возможность можно с помощью флага, который показывается по команде chrome: flags#dynamic-color-android.







С выпуском Android 12 акцентные цвета в интерфейсе операционной системы и некоторых приложений смогут меняться в зависимости от основных цветов на обоях, установленных на рабочем столе. Такая же возможность реализована в Windows 11, так что это не изобретение Google, а общий тренд разработчиков операционных систем.







