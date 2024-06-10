Apple раскрыла, какие Mac и MacBook не получат macOS 15 Sequoia



Компания Apple опубликовала официальную информацию по поводу совместимости новой macOS 15 с разными моделями Mac. Оказалось, что инсайдеры были правы.



Ранее инсайдеры писали, что ожидаемый список поддерживаемых Mac и MacBook совпадает с прошлогодним для macOS 14. Информация оказалась неточной: в 2024 году Apple решила обновить до macOS 15 не все модели компьютеров, которые ранее поддерживали Sonoma. Вот список совместимых со свежим апдейтом моделей:



MacBook Air 2020 и новее

MacBook Pro 2018 и новее

Mac mini 2018 и новее

iMac 2019 и новее

iMac Pro 2017

Mac Pro 2019 и новее

Mac Studio (все модели). Компания Apple опубликовала официальную информацию по поводу совместимости новой macOS 15 с разными моделями Mac. Оказалось, что инсайдеры были правы.Ранее инсайдеры писали, что ожидаемый список поддерживаемых Mac и MacBook совпадает с прошлогодним для macOS 14. Информация оказалась неточной: в 2024 году Apple решила обновить до macOS 15 не все модели компьютеров, которые ранее поддерживали Sonoma. Вот список совместимых со свежим апдейтом моделей:

Это значит, что MacBook Air 2018 и 2019 годов не обновятся и навсегда останутся на macOS 14 Sonoma, хотя MacBook Air (early 2020) с процессором Intel получит апдейт. При этом нововведения, связанные с нейросетью Apple Intelligence, будут доступны лишь на Mac и MacBook с чипами Silicon всех поколений.