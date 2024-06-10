ПМЭФ 2024

Apple раскрыла, какие Mac и MacBook не получат macOS 15 Sequoia

Олег

macOS 15

Компания Apple опубликовала официальную информацию по поводу совместимости новой macOS 15 с разными моделями Mac. Оказалось, что инсайдеры были правы.

Ранее инсайдеры писали, что ожидаемый список поддерживаемых Mac и MacBook совпадает с прошлогодним для macOS 14. Информация оказалась неточной: в 2024 году Apple решила обновить до macOS 15 не все модели компьютеров, которые ранее поддерживали Sonoma. Вот список совместимых со свежим апдейтом моделей:

  • MacBook Air 2020 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее
  • Mac mini 2018 и новее
  • iMac 2019 и новее
  • iMac Pro 2017
  • Mac Pro 2019 и новее
  • Mac Studio (все модели).
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Это значит, что MacBook Air 2018 и 2019 годов не обновятся и навсегда останутся на macOS 14 Sonoma, хотя MacBook Air (early 2020) с процессором Intel получит апдейт. При этом нововведения, связанные с нейросетью Apple Intelligence, будут доступны лишь на Mac и MacBook с чипами Silicon всех поколений. 

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Комментарии

SithV
+1696
SithV
Секвойя — тупейшее название…
19 минут назад
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