Apple раскрыла кое-что новое об iOS 16 прямо перед WWDC 2023

Олег

iOS 16

Фото: MacRumors 

Компания Apple опубликовала данные, которые демонстрируют отношение пользователей к iOS 16. Информацию заметили в MacRumors.

Согласно источнику, за несколько дней до WWDC 2023 и анонса iOS 17 Apple предоставила данные о том, как много пользователей iPhone и iPad обновились до iOS/iPadOS 16. Несмотря на проблемы, ОС оказалась довольно востребована.

Что касается iOS 16, то под её управлением сейчас работает примерно 81% всех активных iPhone в мире. В феврале этот показатель был на уровне 72%, а значит люди продолжают постепенно переходить на новую ОС даже спустя полгода после её релиза. При этом 13% всех айфонов работают на iOS 15, а оставшиеся 8% используют более старые версии.

Если говорить об iPadOS 16, то здесь цифры более скромные, так как жизненный цикл у планшетов гораздо дольше, чем у смартфонов. На iPadOS 16 успешно обновились 71% всех активных iPad во всем мире, в феврале их было всего 50%. Получается, что пользователи планшетов «проснулись» только сейчас, в преддверие релиза iPadOS 17.

Ходят слухи, что в этом году Apple оставит без обновления крайне популярные модели смартфонов и планшетов, например, iPhone X, iPhone 8, iPad 5 и несколько iPad Pro. Как следствие, количество переходов на iOS 17 поуменьшится. 

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Источник:
MacRumors
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