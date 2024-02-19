Apple разрушила главный миф об iPhone, который упал в воду

Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone и, среди прочего, рассказала, что делать со смартфоном после падения в воду. На эту информацию обратил внимание 9to5Mac.
Если поискать в интернете инструкции по просушке смартфона, упавшего в воду, то вы часто встретите совет положить девайс в пакет или миску с сырым рисом. Есть распространенное мнение, что рис впитает воду и смартфон не сломается. Однако Apple, похоже, не поддерживает этот стереотип.
Согласно источнику, компания запрещает класть iPhone в рис после намокания:
«Не кладите iPhone в пакет с рисом. В противном случае мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone.»
Помимо этого, Apple не рекомендует сушить устройство с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха, а также вставлять в разъем посторонние предметы вроде ватной палочки или салфетки.
Вот инструкция от самой компании, как правильно высушить iPhone после падения в воду:
- Аккуратно постучите iPhone по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. Оставьте свой iPhone в сухом месте с хорошей вентиляцией.
- По крайней мере через 30 минут попробуйте зарядить с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключить аксессуар.
- Если предупреждение появится снова, значит, в разъеме или под контактами кабеля все еще есть жидкость. Оставьте свой iPhone в сухом месте с небольшим проветриванием на срок до одного дня. В течение этого периода вы можете попробовать еще раз зарядить или подключить аксессуар. Для полного высыхания может потребоваться до 24 часов.
- Если ваш телефон высох, но все еще не заряжается, отсоедините кабель от адаптера, отсоедините адаптер от стены (если это возможно), а затем подключите их снова.
Как видно, Apple разрушает сразу несколько мифов — о том, что нужно положить намокший девайс в рис, и о том, что после попадания влаги смартфон нельзя заряжать в течение суток.