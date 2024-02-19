Apple разрушила главный миф об iPhone, который упал в воду

Олег

iPhone


Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone и, среди прочего, рассказала, что делать со смартфоном после падения в воду. На эту информацию обратил внимание 9to5Mac.

Если поискать в интернете инструкции по просушке смартфона, упавшего в воду, то вы часто встретите совет положить девайс в пакет или миску с сырым рисом. Есть распространенное мнение, что рис впитает воду и смартфон не сломается. Однако Apple, похоже, не поддерживает этот стереотип.

Согласно источнику, компания запрещает класть iPhone в рис после намокания:

«Не кладите iPhone в пакет с рисом. В противном случае мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone.»

Помимо этого, Apple не рекомендует сушить устройство с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха, а также вставлять в разъем посторонние предметы вроде ватной палочки или салфетки.

Вот инструкция от самой компании, как правильно высушить iPhone после падения в воду:

  • Аккуратно постучите iPhone по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. Оставьте свой iPhone в сухом месте с хорошей вентиляцией.
  • По крайней мере через 30 минут попробуйте зарядить с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключить аксессуар.
  • Если предупреждение появится снова, значит, в разъеме или под контактами кабеля все еще есть жидкость. Оставьте свой iPhone в сухом месте с небольшим проветриванием на срок до одного дня. В течение этого периода вы можете попробовать еще раз зарядить или подключить аксессуар. Для полного высыхания может потребоваться до 24 часов.
  • Если ваш телефон высох, но все еще не заряжается, отсоедините кабель от адаптера, отсоедините адаптер от стены (если это возможно), а затем подключите их снова.

Как видно, Apple разрушает сразу несколько мифов — о том, что нужно положить намокший девайс в рис, и о том, что после попадания влаги смартфон нельзя заряжать в течение суток. 

рис

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как заблокировать номер спамера на iOS и Android или вообще отключить спам-звонки
Подтвердился самый унылый слух об iPhone 16
Apple сняла документалку про выступление Usher на Суперкубке. Угадайте, сколько iPhone для этого потребовалось?

Рекомендации

Рекомендации

Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной
В России придумали новый способ раздачи интернета
Samsung начала обновлять до One UI 6.0 на базе Android 14 популярный бюджетный смартфон
Как нельзя вести себя с таксистами? В «Яндекс Такси» рассказали, за что блокируют пассажиров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3569
kardigan
Об этом и без Apple было известно-я о рисе. Тоже мне новость.
2 часа назад в 17:11
#
+634
franzisonfire
Я тоже всегда китайцев на рис ловлю и они все ремонтируют, отличные ребята! Рис в пятерочке беру
час назад в 18:17
#