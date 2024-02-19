Apple разрушила главный миф об iPhone, который упал в воду



Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone и, среди прочего, рассказала, что делать со смартфоном после падения в воду. На эту информацию обратил внимание 9to5Mac.



Если поискать в интернете инструкции по просушке смартфона, упавшего в воду, то вы часто встретите совет положить девайс в пакет или миску с сырым рисом. Есть распространенное мнение, что рис впитает воду и смартфон не сломается. Однако Apple, похоже, не поддерживает этот стереотип.



Согласно источнику, компания запрещает класть iPhone в рис после намокания:





«Не кладите iPhone в пакет с рисом. В противном случае мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone.»