Apple iPhone 14 iOS 16 Видео

Apple сняла видео про «дохлую» ящерицу и пропиарила iOS 16

Олег

Apple


Компания Apple выпустила два новых видеоролика, освещающих ключевые функции iPhone 14 и iOS 16. Видео появились в официальном YouTube-канале компании.

Первый ролик рассказывает маме, которая очень сильно хотела заснять выступление сына на соревнованиях. Ради этой благой цели она достала iPhone 14 и буквально раскидала локтями всех рядом во время съемки — картинка при этом осталась стабильной. Этой историей Apple обращает внимание на возможности Action-режима камер новых iPhone.  



В другом видео зритель любуется на ящерицу, которая, очевидно, умерла прямо на столе у своего владельца. Убитый горем мужчина трогает бездыханного питомца за лапку, после чего пишет кому-то в iMessage скорбное сообщение: Леон умер. Как только сообщение оказалось доставлено, «покойник» задергался и перевернулся в боевую позицию. На радостях его владелец бросается отменять отправку сообщения, поскольку в iOS 16 это теперь возможно. 



Ролики очень короткие и не нуждаются в переводе — вы легко поймете суть и от души посмеетесь, даже не зная английского.

Ранее мы рассказали о троллинг-видео, которое Google запустила в Лас-Вегасе — оно высмеивает Apple и её подход к собственному мессенджеру.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Tigrolik
+524
Tigrolik
Эпл высмеивает самсунг, не высмеивая самсунг.
час назад в 08:39
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