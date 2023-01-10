Apple сняла видео про «дохлую» ящерицу и пропиарила iOS 16

Компания Apple выпустила два новых видеоролика, освещающих ключевые функции iPhone 14 и iOS 16. Видео появились в официальном YouTube-канале компании.
Первый ролик рассказывает маме, которая очень сильно хотела заснять выступление сына на соревнованиях. Ради этой благой цели она достала iPhone 14 и буквально раскидала локтями всех рядом во время съемки — картинка при этом осталась стабильной. Этой историей Apple обращает внимание на возможности Action-режима камер новых iPhone.
В другом видео зритель любуется на ящерицу, которая, очевидно, умерла прямо на столе у своего владельца. Убитый горем мужчина трогает бездыханного питомца за лапку, после чего пишет кому-то в iMessage скорбное сообщение: Леон умер. Как только сообщение оказалось доставлено, «покойник» задергался и перевернулся в боевую позицию. На радостях его владелец бросается отменять отправку сообщения, поскольку в iOS 16 это теперь возможно.
Ролики очень короткие и не нуждаются в переводе — вы легко поймете суть и от души посмеетесь, даже не зная английского.
Ранее мы рассказали о троллинг-видео, которое Google запустила в Лас-Вегасе — оно высмеивает Apple и её подход к собственному мессенджеру.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides