Названы основные недостатки гарнитуры Apple Vision Pro

На презентации WWDC 2023 была анонсирована гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Главный редактор iGuides.ru в своем Telegram-канале озвучил основные недостатки устройства.
Самый главный недостаток, по словам Лямина, — непонятное позиционирование, а именно для каких конкретно сценариев использования пригодится устройство. Apple предлагает использовать Apple Vision Pro для работы и развлечений. «Зачем, если есть привычный монитор или ТВ», — подчеркнул главред iGuides.ru.
«Получается такой айфон, который натянули на очки — прямо как сову на глобус», — Георгий Лямин.
На основе демонстрации возникает ощущение, что Apple Vision Pro — персонализированные экран-очки со своей вычислительной мощностью. Устройство не лишено интересных технологий, но на первый взгляд кажется абсолютно нишевым.
Лямин также отметил неудачное решение в конструкции с батареей на проводе. Впрочем, встроенный аккумулятор увеличил бы вес устройства на голове, что отрицательно бы сказалось на пользовательском опыте.
Также, по словам Лямина, впечатление об устройстве омрачает заоблачный ценник — стоимость гарнитуры составляет 3 499 долларов. Главный редактор iGuides.ru предположил, что Apple Vision Pro можно рассматривать, как некий прототип для техноэнтузиастов и разработчиков. С его помощью компания прощупает спрос на технологию и подготовит программную базу для широкой аудитории. На основе полученной обратной связи, скорее всего, будет формироваться линейка гарнитур, которые потенциально смогут заменить iPhone в будущем.
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