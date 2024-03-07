Apple влипла в большие неприятности из-за сторонних магазинов в iOS

По требованию Еврокомиссии компания Apple позволила сторонним разработчикам создавать собственные магазины с приложениями и играми для iOS и iPadOS. Этой возможностью попыталась воспользоваться компания Epic Games, но её аккаунт Epic Games Sweden оказался заблокирован.
В Epic Games посчитали такой шаг со стороны Apple нарушением принятых в Евросоюзе норм регулирования рынка мобильных приложений. В Apple обосновали своё решение тем, что считают Epic Games неблагонадёжной компанией, которая ранее уже нарушала правила App Store.
Как пишет Bloomberg, Еврокомиссия моментально отреагировала и уже потребовала от Apple разъяснений по факту удаления аккаунта Epic Games и запрета запускать альтернативный магазин приложений:
«Мы запросили у Apple дополнительные разъяснения по данному вопросу в соответствии с „Законом о цифровых рынках“. Мы также проверим, вызывают ли действия Apple сомнения в соблюдении „Закона о цифровых рынках“ и „Регламента платформ для бизнеса“, учитывая связи между членством в программе для разработчиков и App Store со статусом VLOP („Очень крупной онлайн-платформы“)», — заявил представитель Еврокомиссии.
Нарушение «Закона о цифровых рынках» может привести к очень серьёзным последствиям — вплоть до штрафа в размере 10% от общемировой годовой выручки Apple (а это более 38 миллиардов долларов, если учитывать 2023 год).
Apple и Epic Games ведут споры уже несколько лет, в том числе в судах. Летом 2020 года Epic Games добавила в свою игру Fortnite возможность покупать виртуальную валюту и оформлять подписку напрямую, в обход биллинга App Store, и предоставила скидку на такой способ пополнения виртуального баланса. В ответ Apple обвинила Epic Games в грубейшем нарушении правил App Store и удалила Fortnite и App Store, а затем заблокировала аккаунт компании, из-за чего она лишилась возможности повторно выложить Fortnite, а также публиковать в магазине любые другие свои проекты.
Решение суда по иску Epic Games к Apple можно считать исторически важным, поскольку судья фактически запретил Apple навязывать свою платёжную систему и позволить разработчикам брать плату за контент используя сторонние сервисы. Хотя иск рассматривался в США, судебное решение во многом повлияло на законодательные меры, принятые для стран Евросоюза, в том числе требование обеспечить доступность сторонних магазинов приложений для iOS и iPadOS. Альтернативные магазины приложений стали поддерживаться на мобильных устройствах Apple с выходом iOS 17.4, но исключительно в странах Евросоюза без возможности обойти региональное ограничение.
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