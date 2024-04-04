Apple выпустила бета-версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5 для обычных пользователей

Олег

iOS 17.5


Спустя двое суток после выхода первых бета-обновлений для iPhone, iPad и Mac компания Apple выпускает публичные версии апдейтов для всех желающих их попробовать.

Речь идет об iOS 17.5 Beta 1, iPadOS 17.5 Beta 1 и macOS 14.5 Beta 1. Статус «публичных» сборок означает, что обновления были проверены и не содержат критических багов, способных вывести девайс из рабочего состояния. Устанавливать и тестировать публичные «бетки» можно относительно безопасно, однако они всё равно остаются нестабильными и могут вести себя некорректно в повседневном использовании.

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Предварительно о новых функциях в Public Beta 1 ничего не известно. Они содержат то же самое, что и Developer Beta 1. 

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Источник:
MacRumors
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