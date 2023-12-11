Apple выпустила iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 и watchOS 10.2. Что нового?

Олег

iOS 17.2
Фото: MacRumors 

Только что компания Apple начала рассылать релизные версии обновлений ПО пользователям своих девайсов по всему миру. Владельцы совместимых устройств уже могут установить iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2 и watchOS 10.2.

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Что нового в iOS/iPadOS 17.2

Это довольно большое обновление с солидным чейндж-листом. Вот полный список всех нововведений и изменений:

  • Приложение «Дневник», обзор которого выходил у нас ранее.
  • Опция перевода на кнопке действия в iPhone 15 Pro
  • Съемка пространственного видео на камеру iPhone 15 Pro / 15 Pro Max для просмотра на Apple Vision Pro
  • Улучшена скорость фокусировки в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
  • iMessage. Теперь можно быстро перейти к самому верхнему сообщению нажатием на «стрелку», добавить стикер прямо в пузырь сообщения, корректировать форму тела Memoji и проверять приватность беседы с помощью ключа контакта.
  • Погода. Теперь приложение показывает количество дождя и снега в 10-дневном прогнозе, добавляет несколько новых виджетов, карту ветра и интерактивный лунный календарь.
  • AirDrop. Улучшения, включая расширенные возможности обмена контактами и возможность делиться посадочными талонами, билетами в кино и другими подходящими билетами, объединив два iPhone.
  • Siri. Теперь имеет доступ к регистрации данных приложения «Здоровье» с помощью голоса.
  • Использование истории прослушивания в Apple Music можно отключить в фокусировании, чтобы музыка, которую вы слушаете, не отображалась в списке «Недавно воспроизведенные» и не влияла на ваши рекомендации.
  • Улучшенное автозаполнение идентифицирует поля в PDF-файлах и других формах, позволяя заполнить их такой информацией, как в качестве имен и адресов из ваших контактов.
  • Предупреждение о конфиденциальном контенте для стикеров в сообщениях предотвращает неожиданный показ вам стикеров с изображением обнаженного тела.
  • Поддержка зарядного устройства Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14.
  • Новый виджет цифровых часов позволяет быстро увидеть время на главном экране и в режиме ожидания.

Кроме того, исправлена ​​проблема, которая могла препятствовать беспроводной зарядке в некоторых автомобилях.

Что нового в macOS 14.2 Sonoma

В ОС для компьютеров Apple появился целый ряд новых опций. Обновления iMessage, «Погоды», «Часов» и Apple Music аналогичны таковым в iOS 17.2, а помимо этого: 

  • Расширенное автозаполнение идентифицирует поля в PDF-файлах и других формах, позволяя вам заполнить их такой информацией, как имена и адреса ваших контактов.
  • Функция распознавания музыки Shazam позволяет быстро идентифицировать песни, воспроизводимые в Интернете или рядом с вами, даже если вы носите AirPods.

Что нового в watchOS 10.2

Здесь нововведений не так много, но они тоже есть:

  • Доступ и регистрация данных приложения «Здоровье» с помощью Siri (доступно на Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2)
  • Автоматическое отображение трека «Исполняется» при нахождении рядом с HomePod (2-го поколения) или HomePod mini, воспроизводящим медиафайлы из музыки или подкастов (доступно на Apple Watch Series 6 и новее, а также на Apple Watch Ultra).
  • Появилась возможность смахивания для изменения циферблата в настройках.
  • Появилась возможность подтверждения завершения тренировок в настройках.
  • Настройка приоритета громкости музыки либо голосу тренера в большинстве тренировок Fitness. 
  • Устранена проблема, из-за которой циферблаты, добавленные в приложение Watch на iPhone, не отображались на Apple Watch.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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rolaks
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Eredy
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