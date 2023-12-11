Apple выпустила iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 и watchOS 10.2. Что нового?



Фото: MacRumors



Только что компания Apple начала рассылать релизные версии обновлений ПО пользователям своих девайсов по всему миру. Владельцы совместимых устройств уже могут установить iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2 и watchOS 10.2.





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Что нового в iOS/iPadOS 17.2

Приложение «Дневник», обзор которого выходил у нас ранее.

Опция перевода на кнопке действия в iPhone 15 Pro

Съемка пространственного видео на камеру iPhone 15 Pro / 15 Pro Max для просмотра на Apple Vision Pro

Улучшена скорость фокусировки в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

iMessage. Теперь можно быстро перейти к самому верхнему сообщению нажатием на «стрелку», добавить стикер прямо в пузырь сообщения, корректировать форму тела Memoji и проверять приватность беседы с помощью ключа контакта.

Погода. Теперь приложение показывает количество дождя и снега в 10-дневном прогнозе, добавляет несколько новых виджетов, карту ветра и интерактивный лунный календарь.

AirDrop. Улучшения, включая расширенные возможности обмена контактами и возможность делиться посадочными талонами, билетами в кино и другими подходящими билетами, объединив два iPhone.

Siri. Теперь имеет доступ к регистрации данных приложения «Здоровье» с помощью голоса.

Использование истории прослушивания в Apple Music можно отключить в фокусировании, чтобы музыка, которую вы слушаете, не отображалась в списке «Недавно воспроизведенные» и не влияла на ваши рекомендации.

Улучшенное автозаполнение идентифицирует поля в PDF-файлах и других формах, позволяя заполнить их такой информацией, как в качестве имен и адресов из ваших контактов.

Предупреждение о конфиденциальном контенте для стикеров в сообщениях предотвращает неожиданный показ вам стикеров с изображением обнаженного тела.

Поддержка зарядного устройства Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14.

Новый виджет цифровых часов позволяет быстро увидеть время на главном экране и в режиме ожидания.

Что нового в macOS 14.2 Sonoma

Расширенное автозаполнение идентифицирует поля в PDF-файлах и других формах, позволяя вам заполнить их такой информацией, как имена и адреса ваших контактов.

Функция распознавания музыки Shazam позволяет быстро идентифицировать песни, воспроизводимые в Интернете или рядом с вами, даже если вы носите AirPods.

Что нового в watchOS 10.2

Доступ и регистрация данных приложения «Здоровье» с помощью Siri (доступно на Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2)

Автоматическое отображение трека «Исполняется» при нахождении рядом с HomePod (2-го поколения) или HomePod mini, воспроизводящим медиафайлы из музыки или подкастов (доступно на Apple Watch Series 6 и новее, а также на Apple Watch Ultra).

Появилась возможность смахивания для изменения циферблата в настройках.

Появилась возможность подтверждения завершения тренировок в настройках.

Настройка приоритета громкости музыки либо голосу тренера в большинстве тренировок Fitness.

Устранена проблема, из-за которой циферблаты, добавленные в приложение Watch на iPhone, не отображались на Apple Watch.

Это довольно большое обновление с солидным чейндж-листом. Вот полный список всех нововведений и изменений:Кроме того, исправлена ​​проблема, которая могла препятствовать беспроводной зарядке в некоторых автомобилях.В ОС для компьютеров Apple появился целый ряд новых опций. Обновления iMessage, «Погоды», «Часов» и Apple Music аналогичны таковым в iOS 17.2, а помимо этого:Здесь нововведений не так много, но они тоже есть: