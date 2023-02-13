Apple выпустила macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 и tvOS 16.3.2

Олег

Apple


Вслед за обновлениями для iPhone и iPad Apple «выкатила» свежие версии прошивок и для остальных своих устройств. Пользователям постепенно приходят macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 и tvOS 16.3.2.

Судя по предварительной информации, каких-либо заметных нововведений в этих апдейтах нет. Скорее всего, они исправляют внутренние ошибки и содержат свежие патчи безопасности. Как только станет известно о новых функциях, мы дополним новость.

Обновления уже можно скачать в «Настройках», но они приходят не всем сразу. Если у вас нет апдейта, подождите немного. 

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Источник:
MacRumors
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