Apple выпустила macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 и tvOS 16.3.2



Вслед за обновлениями для iPhone и iPad Apple «выкатила» свежие версии прошивок и для остальных своих устройств. Пользователям постепенно приходят macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 и tvOS 16.3.2.



Судя по предварительной информации, каких-либо заметных нововведений в этих апдейтах нет. Скорее всего, они исправляют внутренние ошибки и содержат свежие патчи безопасности. Как только станет известно о новых функциях, мы дополним новость.



Обновления уже можно скачать в «Настройках», но они приходят не всем сразу. Если у вас нет апдейта, подождите немного.