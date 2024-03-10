Bethesda выпустила металлическую версию Pip-Boy в честь выхода сериала Fallout

Фархад
Pip

В преддверии скорой премьеры сериала Fallout студия Тодда Говарда представила металлическую копию культового носимого компьютера Pip-Boy.

Судя по изображениям, эта версия девайса больше соответствует устройству из трейлеров сериала Fallout от Amazon Prime. В описании продукта говорится, что новый аксессуар представляет собой копию Pip-Boy в масштабе 1:1. При этом он окрашен вручную.

Pip

Главный элемент компьютера — встроенный LCD-экран, который предлагает «впечатляющий набор анимированных экранов из вселенной Fallout», но также его можно использовать в качестве часов. Разумеется, внутри установлен аккумулятор, а заряжается гаджет по USB-C.

Для более комфортной посадки создатели предусмотрели манжету из пены с эффектом памяти.

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В целом новая копия Pip-Boy выглядит намного лучше, чем пластиковая, которая вышла на релизе Fallout 4 в 2015 году.

Новый Pip-Boy продается эксклюзивно на сайте Bethesda по цене $199,99. Придётся ли покупать ещё одну копию Skyrim вместе с заветным девайсом, не уточняется.
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Источник:
Retro Dodo
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Комментарии

Dmitriy
+870
Dmitriy
Ну цвет-то не каноничный получился.
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