В Google Chrome приходит опция, которая не снилась пользователям Edge и Safari



Компания Google внедряет нейросетевое оформление браузера Chrome. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, нововведение уже появилось в бета-канале Chrome Canary Build. Функция позволяет пользователям создать тему оформления браузера с помощью искуcственного интеллекта. Для этого можно будет задать направление для темы, например, пейзаж, еда и так далее. После этого ИИ создаcт пресет, который можно отредактировать по своему вкусу и настроению.







В ближайшее время опция должна появиться в общедоступной бета-версии, а потом войти в релиз. Ничего подобного сейчас не предлагает ни один из популярных браузеров.