Apple выпустила macOS Big Sur 11.7.4 для старых Mac. Вот почему её стоит установить

Олег

macOS


Компания Apple выпустила небольшое обновление для старых компьютеров Mac и MacBook под управлением macOS Big Sur. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, апдейт распространяется под номером macOS Big Sur 11.7.4. Его уже могут скачать все, кто пользуется этой ОС. Напомним, что macOS Big Sur стала последней для MacBook Pro 2013-2014, MacBook Air 2013-2014, Mac mini 2013 и так далее. 

Обновление macOS 11.7.4 содержит лишь одно заметное исправление — он «лечит» глюк с иконками избранных сайтов в Safari. После предыдущего апдейта версии 11.7.3 пользователи жаловались, что значки перестали корректно отображаться или вовсе пропадали.

По данным официального сайта Apple, macOS 11.7.4 также содержит несколько важных патчей безопасности. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+641
John Doe
Из-за этого стоит обновить? Хм...
2 часа назад в 10:03
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+34
woofeer
О!! Збс, а то я это сафари уже только не изнасиловал😀 все поперетыкал.
2 часа назад в 10:18
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