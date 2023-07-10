Apple выпустила внеочередные патчи для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1

Олег

iOS

Фото: MacRumors

Вместе со свежими бета-версиями iOS 16.6 и macOS 13.5 компания Apple выпустила новый тип обновления для актуальных прошивок. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о Rapid Security Response, или так называемом «ответе на угрозы» в российской локализации. Это небольшие «быстрые» патчи, которые весят немного и устанавливаются гораздо быстрее, чем обычные апдейты. Кроме того, «ответ на угрозы» можно откатить в пару нажатий без компьютера, если после обновления что-то пошло не так.

Текущие «ответы на угрозы» для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1 закрывают серьезную уязвимость в браузерном движке WebKit. Apple сообщает, что дыра активно используется злооумышленниками, поэтому затягивать с обновлением своих девайсов не стоит.

Найти патч Rapid Security Response можно в разделе обновлений iOS и macOS. 

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Источник:
MacRumors
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