Apple выпустила внеочередные патчи для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1

Фото: MacRumors
Вместе со свежими бета-версиями iOS 16.6 и macOS 13.5 компания Apple выпустила новый тип обновления для актуальных прошивок. Об этом пишет MacRumors.
Речь идет о Rapid Security Response, или так называемом «ответе на угрозы» в российской локализации. Это небольшие «быстрые» патчи, которые весят немного и устанавливаются гораздо быстрее, чем обычные апдейты. Кроме того, «ответ на угрозы» можно откатить в пару нажатий без компьютера, если после обновления что-то пошло не так.
Текущие «ответы на угрозы» для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1 закрывают серьезную уязвимость в браузерном движке WebKit. Apple сообщает, что дыра активно используется злооумышленниками, поэтому затягивать с обновлением своих девайсов не стоит.
Найти патч Rapid Security Response можно в разделе обновлений iOS и macOS.
Вместе со свежими бета-версиями iOS 16.6 и macOS 13.5 компания Apple выпустила новый тип обновления для актуальных прошивок. Об этом пишет MacRumors.
Речь идет о Rapid Security Response, или так называемом «ответе на угрозы» в российской локализации. Это небольшие «быстрые» патчи, которые весят немного и устанавливаются гораздо быстрее, чем обычные апдейты. Кроме того, «ответ на угрозы» можно откатить в пару нажатий без компьютера, если после обновления что-то пошло не так.
Текущие «ответы на угрозы» для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1 закрывают серьезную уязвимость в браузерном движке WebKit. Apple сообщает, что дыра активно используется злооумышленниками, поэтому затягивать с обновлением своих девайсов не стоит.
Найти патч Rapid Security Response можно в разделе обновлений iOS и macOS.
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