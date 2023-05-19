Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6

Олег

iOS 16

Фото: MacRumors

Компания Apple разослала первые бета-версии следующих версий своих ОС на следующий день после выхода предыдущих релизов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, всем зарегистрированным разработчикам только что стали доступны следующие апдейты:

  • iOS 16.6 Beta 1
  • iPadOS 16.6 Beta 1
  • macOS 13.5 Beta 1
  • watchOS 9.6 Beta 1
  • tvOS 16.6 Beta 1.

На данный момент неизвестно, что нового появилось в этих сборках. Однако не стоит ожидать каких-то заметных полезных функций: эти обновления, скорее всего, станут последними перед релизом iOS 17 в сентябре текущего года. Напомним, что бета-версии для разработчиков больше не получится установить при помощи профилей — теперь для этого необходимо иметь оплаченный аккаунт разработчика. 

Как только появятся подробности о нововведениях в свежих бета-версиях, мы обновим эту новость. 

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Источник:
MacRumors
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