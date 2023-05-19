Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6

Фото: MacRumors
Компания Apple разослала первые бета-версии следующих версий своих ОС на следующий день после выхода предыдущих релизов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, всем зарегистрированным разработчикам только что стали доступны следующие апдейты:
На данный момент неизвестно, что нового появилось в этих сборках. Однако не стоит ожидать каких-то заметных полезных функций: эти обновления, скорее всего, станут последними перед релизом iOS 17 в сентябре текущего года. Напомним, что бета-версии для разработчиков больше не получится установить при помощи профилей — теперь для этого необходимо иметь оплаченный аккаунт разработчика.
Как только появятся подробности о нововведениях в свежих бета-версиях, мы обновим эту новость.
Компания Apple разослала первые бета-версии следующих версий своих ОС на следующий день после выхода предыдущих релизов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, всем зарегистрированным разработчикам только что стали доступны следующие апдейты:
- iOS 16.6 Beta 1
- iPadOS 16.6 Beta 1
- macOS 13.5 Beta 1
- watchOS 9.6 Beta 1
- tvOS 16.6 Beta 1.
На данный момент неизвестно, что нового появилось в этих сборках. Однако не стоит ожидать каких-то заметных полезных функций: эти обновления, скорее всего, станут последними перед релизом iOS 17 в сентябре текущего года. Напомним, что бета-версии для разработчиков больше не получится установить при помощи профилей — теперь для этого необходимо иметь оплаченный аккаунт разработчика.
Как только появятся подробности о нововведениях в свежих бета-версиях, мы обновим эту новость.