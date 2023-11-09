Apple выпустила вторые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS 14.2 для разработчиков

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих ОС для ряда девайсов. Об этом пишет MacRumors.

Всем, кто любит тестировать свежие прошивки от Apple в первых рядах, доступны следующие сборки:
  • iOS 17.2
  • iPadOS 17.2
  • macOS Sonoma 14.2
  • watchOS 10.2
  • tvOS 17.2.
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Бета-версия macOS Sonoma сегодня вышла чуть позже остальных прошивок. На текущий момент никаких нововведений в новых сборках не найдено. Главным нововведением iOS 17.2 стало приложение "Дневник" — его подробный обзор мы публиковали ранее. 

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Источник:
MacRumors
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