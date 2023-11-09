Apple выпустила вторые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS 14.2 для разработчиков

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Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих ОС для ряда девайсов. Об этом пишет MacRumors.Всем, кто любит тестировать свежие прошивки от Apple в первых рядах, доступны следующие сборки: