Apple выпустила вторые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS 14.2 для разработчиков

Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих ОС для ряда девайсов. Об этом пишет MacRumors.
Всем, кто любит тестировать свежие прошивки от Apple в первых рядах, доступны следующие сборки:
- iOS 17.2
- iPadOS 17.2
- macOS Sonoma 14.2
- watchOS 10.2
- tvOS 17.2.
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Бета-версия macOS Sonoma сегодня вышла чуть позже остальных прошивок. На текущий момент никаких нововведений в новых сборках не найдено. Главным нововведением iOS 17.2 стало приложение "Дневник" — его подробный обзор мы публиковали ранее.
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