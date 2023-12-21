Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 окончательно сняты с продажи

Компания Apple не смогла отложить решение о прекращении продаж двух моделей своих часов. Об этом пишет Engadget.
Ранее мы писали, что компания Masimo подала в суд на Apple за то, что та использовала её патент при разработке биодатчиков Apple Watsh Series 9 и Ultra 2. Суд встал на сторону Massimo и предписал снять с продажи эти модели часов 21 декабря 2023 года. Apple подала апелляцию, но её не успели рассмотреть.
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Согласно источнику, ходатайство об отсрочке снятия с продажи Apple Watch было отклонено властями США. С сегодняшнего дня часы не будут продаваться в этой стране. Решение однозначно скажется на стоимости оставшихся в рознице часов по всему миру, особенно в тех странах, куда девайсы Apple поставлялись из США. России это тоже частично касается.
Masimo утверждает, что патент касается именно аппаратной части датчиков, поэтому обойти его обновлением ПО не получится. Если это так, то есть большой шанс, что остановка продаж Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США будет окончательной. В таком случае два ли компания продолжит продавать их в других странах; скорее всего, часы выйдут в обновленном виде с новыми названиями.