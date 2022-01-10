Женщина в США выжила после падения благодаря встроенным функциям экстренного реагирования в Apple Watch. Об этом сообщает зарубежный ресурс iMore.
Согласно источнику, случай произошел с американкой по имени Байла Белль Кристиансон, жительницей Техаса. Она рассказала, что, находясь в гостиничном номере, случайно споткнулась, потеряла равновесие и упала. Во время падения она ударилась головой о тумбочку, поэтому моментально потеряла сознание.
К счастью, в этот момент на ее руке были надеты «умные» часы Apple Watch. Программное обеспечение этого аксессуара настроено таким образом, что оно «понимает», когда их владелец упал. После обнаружения падения часы «ждут» ровно 60 секунд — если за это время человек не совершит никаких телодвижений, они автоматически вызовут службу спасения, передав ей геолокацию своего владельца.
Именно это произошло с Байлой, упавшей в номере отеля. Ее Apple Watch зафиксировали падение и спустя минуту отправили сигнал экстренной службе 911. Медики быстро прибыли на место и оказали женщине помощь.
Бейла поделилась, что, хотя она пользуется Apple Watch уже более года, но функцию обнаружения падения включила и настроила в тот самый день, когда с ней случилось всё описанное выше.
Ранее мы рассказали, что в 2022 году Apple может выпустить ударопрочные Watch 8.
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Нихрена, Часы спасли и все, можно расходиться по магазинам за часами.
Всех с насупившими , берегите себя.
Остерегайтесь тумбочек)