Умные часы Apple Watch могут точно определить уровень «слабости» организма пользователя. Об этом заявил Стэнфордский университет на основании собственного исследования.
В медицине степень ослабленности организма измеряется при помощи теста с шестиминутной ходьбой (6MWT) — этот показатель общепризнан и используется для оценки функциональной мобильности и физической работоспособности пациента. Согласно шкале, которую создала Apple, высокий балл в тесте указывает на «здоровую сердечную, дыхательную, кровеносную и нервно-мышечную функцию».
Стэнфордский университет проводил исследование, которое финансировала Apple. В ходе тестов людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями предоставили на время iPhone 7 и Apple Watch Series 3. Пациенты регулярно проводили у себя дома те самые «тесты шестиминутной ходьбы», а устройства собирали информацию с датчиков — впоследствии эти данные сравнивались с информацией, полученной ранее в клинике. В ходе сравнения стало ясно, что показатели, зафиксированные при помощи Apple Watch, оказались точны на 90%, если проводить тесты в клинике, и на 83% — когда пациент тестируется дома без присмотра врачей. Специалисты пришли к выводу, что «яблочные» часы вполне пригодны для дистанционного присмотра за пациентами, так как точность их измерений по параметру 6MWT соответствует медицинским стандартам. Apple внедрила шкалу 6MWT в watchOS 7, наряду с другими показателями здоровья.
Ранее авторитетный источник рассказал, что Apple работает над ударопрочной «защищенной» версией своих умных часов. Они могут увидеть свет в конце 2021 или к середине 2022 года.
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Если все так хорошо, то почему же у часов нет статуса медецинного оборудования.
А я вам скажу. Да потому что очень не хочется нести ответственность за оставшиеся 17%, в том числе и финансовую.