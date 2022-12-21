iOS 16.1.2 iPhone Apple

Apple запретила iOS 16.1.2 и вот почему

Олег

iOS 16.1.2


Компания Apple запретила устанавливать iOS 16.1.2 и iPadOS 16.1.2. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, спустя примерно неделю после выхода iOS 16.2 разработчики Apple закрыли доступ к iOS 16.1.2. Компания больше не выдает сертификат на эту ОС, поэтому установить её или обновиться на неё теперь не получится. Apple всегда прекращает подписывать более старые версии iOS после выхода свежих, чтобы стимулировать пользователей всегда устанавливать самую новую версию.

На данный момент актуальными версиями для установки или отката являются iOS/iPadOS 16.2 и iOS/iPadOS 15.7.2. Эти сборки можно скачать и без проблем «накатить» на свои iPhone или iPad. Стоит отметить, что для любителей джейлбрейка не осталось актуальных версий: последние поддерживаемые сборки в эксплойте checkra1n — iOS 15.7.1 и iOS 16.1.1.

Для тех, кто недоволен работой iOS 16, всё еще есть возможность откатиться на iOS 15.7.2 — вот здесь мы подробно рассказали, как это сделать правильно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+43
foryoumyrain
Весьма глупая статья получилась! Громкий заголовок, содержание полный ноль!
2 часа назад в 09:51
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